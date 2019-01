Heidi Klum: Für diese Aufnahmen hagelt es Kritik!

Reddit this

zeigt sich gerne von ihrer besten Seite. Kein Wunder: Als Model hat sie sich daran gewöhnt, das Haus immer top gestylt zu verlassen. Neue Aufnahmen der 45-Jährigen sorgen nun allerdings für Aufruhr bei ihren Fans!

Heidi Klums Fans sind entsetzt

Auf ihrem -Account teilte Heidi ein Boomerang-Video von sich, in dem sie sich das Spiel der Los Angeles Lakers mit ihren Kindern ansieht. Besonders auffällig: Die Haare des Models sind total verfilzt! Das ist auch ihren Followern nicht entgangen.

„Igitt! Sieht aus, als ob deine Haare verfilzt sind“ und „Wasch deine Haare“ lauten zwei der fiesen Kommentare ihrer Fans. Auch in einem anderen Video zeigt Heidi sich mit wilder Wuschelmähne. Ob sie neben der Arbeit wohl auch schon in den Hochzeitsvorbereitungen steckt? Bei so viel Stress kann das Styling schon mal leiden...