Heidi Klum: Furchtbare Offenbarung! Ihre Familie steht vor einem Scherbenhaufen

Schlimm, was jetzt herauskommt: Sind Heidi Klums Kinder in ernster Gefahr?

(46) und (30) schweben immer noch auf Wolke Sieben. Die beiden Turteltäubchen lassen keine Gelegenheit aus, ihre überschäumende Liebe zur Schau zu stellen. Dass allerdings auch Toms Bruder (30) einen wichtigen Part in ihrem Paar-Alltag spielt, wurde deutlich in Heidi Klums neuer Show „Queen of Drags“: Ihr Schwager steht mit ihr zusammen als Juror auf der Bühne. Das Model und die Zwillinge scheinen unzertrennlich zu sein. „Es ist ja eigentlich wie in jeder anderen Familie“, findet Bill, der ebenso begeistert von der 46-Jährigen ist wie sein Bruder.

Doch nun offenbarte Heidis Schwager im Fernsehen etwas ganz Furchtbares. Und das hat eine erschreckende Auswirkung auf Heidis Leben und das ihrer vier Kinder. „Ich erhalte oft Morddrohungen“, erzählte Bill. Jemand will ihm sogar Säure ins Gesicht schütten: „Ich habe manchmal Angst, raus zu gehen. Es ist schrecklich“, gestand der Sänger. Schon in seiner Jugend waren er und sein Bruder Tom Zielscheibe von brutalen Übergriffen. Das Anderssein der beiden, besonderes das exzentrische Aussehen von Bill, machte den Brüdern das Leben schwer. „Wir wurden in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, von anderen Jugendlichen verprügelt. Aus Hass urinierten sie auf uns“, gestand er in der Doku.

Heidi Klum muss um ihre Kinder bangen

In seiner Wahlheimat Los Angeles kann Bill heute ganz so sein, wie er ist. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum er und Tom die Metropole ausgewählt haben: „Die Anonymität fand ich gut, weil da ebenso viele Freaks sind.“ Doch der Hass und die Morddrohungen verfolgen Bill bis nach Los Angeles. Und damit bringt er Heidi und deren Kinder Leni (14), Henry (12), Johan (11) und Lou (8) in Lebensgefahr. Denn der Musiker geht in ihrem Haus ein und aus. Trotz vieler Sicherheitsmaßnahmen ist es nicht ausgeschlossen, dass ihn dort ein brutaler Anschlag treffen könnte.

Für die Vierfach-Mutter muss diese Vorstellung unerträglich sein. Doch Heidi Klum kann ihren Schwager nicht einfach vor die Tür setzen. Denn Tom hat ihr von Anfang an klar gemacht, dass es ihn und seinen Zwillingsbruder Bill nur im Doppelpack gibt. Muss das Model jetzt in ständiger Angst um ihre geliebte Familie leben?

