Heidi Klum: Bitter enttäuscht! Trennung nach nur so kurzer Zeit

Zoe hat sich aus "ONEeins fab Management", der Agentur von Heidi Klums Vater, geklagt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Ausgewählte Kandidatinnen erhalten einen solchen Vertrag nach dem Staffelende, welcher dann für zwei Jahre gilt.

Zoe macht mit Klum-Agentur Schluss

Die 18-Jährige war richtig enttäuscht. In der "Bild"-Zeitung nennt sie ihre Gründe und teilt richtig aus: "Ich bin so enttäuscht. In den letzten Wochen nach dem Finale hatte ich große Hoffnungen in meine Zusammenarbeit mit der Agentur gelegt. Diese konnte jedoch nicht erfüllt werden, ich bekam nahezu keine Jobs und wurde nicht gefördert", erzählt sie.

Und weiter: "Die Kommunikation gestaltete sich sehr schwierig, da ich in Österreich lebe. Die Show war eine sehr gute Erfahrung und ich ging einen harten Weg, um unter die Top 10 zu kommen – aber danach können nur die Erstplatzierten erwarten gefördert zu werden."

Derzeit spricht Zoe mit mehreren Model-Agenturen und will in dem Bereich auch weiter arbeiten. Ihren Weg muss sie nun ohne "ONEeins" bestreiten.