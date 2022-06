Heidi Klum: Gewaltdrama! "Ich habe Narben am Körper wegen Heidi"

Auf Frau Klums moralische Unterstützung könnten sie nicht zählen: Die rede abseits der Kameras kein Wort mit ihnen. "Wir hatten keinen Kontakt zu Heidi, ich kenne diese Frau genauso wenig wie ihr", so Lijana, deren Aussagen von einer weiteren Ex-Kandidatin gestützt werden: "Diese Show ist Körperverletzung an jungen Frauen", behauptet Nathalie Volk (25), die 2014 an "GNTM" teilnahm. Die Mädchen würden regelrecht misshandelt, auch ihr selbst sei das passiert: Heidi habe sie in den Pool gestoßen und "mit Farbballons abgeworfen". Eine Verletzung am Arm sei zunächst ignoriert worden. "Der Arzt wurde erst nach drei Tagen gerufen! Ich habe Narben am Körper wegen Heidi."

Ziemlich harter Tobak, auf den der Sender entsprechend harsch reagiert: Man sehe sich zu Unrecht beschuldigt und weise die Vorwürfe zurück, heißt es in einer Stellungnahme. "ProSieben prüft juristische Schritte", erklärt eine "GNTM"-Sprecherin. Den beiden redseligen Ehemaligen könnte also Ärger drohen. Ob der Skandal nach der Show auch diesmal wieder so folgenlos verpufft wie damals nach Lijanas abruptem Ausstieg wird sich zeigen…