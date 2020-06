Heidi Klum: GNTM-Unterstützung von Winnie Harlow

-Fans aufgepasst!

Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Anfang Februar die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" über die Bildschirme flimmert.

Um die Vorfreude der Fans so richtig anzuheizen, gab Model-Mama Heidi Klum (42) in den letzten Wochen so manchen kleinen Einblick in die Dreharbeiten der Castingshow.

Nachdem die Blondine erst vor Kurzem verraten hatte, dass das Transgender-Model Andreja Pejić einen Überraschungsauftritt in der kommenden Staffel haben wird, gab Heidi jetzt einen weiteren prominenten Besucher ihrer Show vorab bekannt: Model Winnie Harlow.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige ein Foto, das sie neben dem erfolgreichen Model mit den Pigmentstörungen zeigt.