Heidi Klum: Großes Drama in Berlin!

Ein Familienticket, aber bitte mit Promi-Bonus! Zugegeben, so plump hat Heidi ihre Wünsche wohl nicht vorgetragen. Bekommen hat sie die Extrawürste aber trotzdem: Ob beim Ausflug mit den Kids oder am Arbeitsplatz bei "Germany’s Next Topmodel" – für die 47-Jährige gelten Sonderregeln! Kulturprogramm in Corona-Zeiten? Kein Problem! Na ja, jedenfalls nicht für Heidi: Der Besuch der "Boros-Sammlung" im Bunker Berlin war ein Familien-Highlight – dabei ist die Kunstausstellung derzeit coronabedingt geschlossen! Aber für den Klum-Klan gab's natürlich eine Ausnahme, und so tingelte die Family fröhlich durch die Hallen – und zwar völlig ungestört, schließlich durfte sonst niemand rein. Sonst noch Wünsche? Aber sicher!