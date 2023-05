Heidi Klum: Großes Drama um Tochter Leni

Dass sich Heidi in knappen Outfits zeigt, ist nichts neues. "Die Frau lebt seit Jahrzehnten praktisch in ihrer Unterwäsche! Schön für sie. Wenn SIE damit Geld verdienen will, dann gut", stellt die Journalistin fest. Doch dass jetzt auch Leni sich auszieht, geht für sie gar nicht. "Ein kurzer Blick auf die Anzeige zeigt eine sehr verletzliche und unbeholfen aussehende 19-Jährige, die in Unterwäsche gekleidet ist, die besser zum robusten Körper einer Frau mittleren Alters passt." Für Samantha steht fest, dass Heidi alles für Geld und Aufmerksamkeit machen würde. Autsch, ganz schön harte Worte!

