Heidi Klum: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Vor ein paar Tagen überraschte mit giftgrünen Haaren. Jetzt zieht Schwägerin mit einer neuen Frisur nach...

Heidi Klum überrascht mit neuer Haarfarbe

Heidi hat jetzt auch zum Farbtopf gegriffen. Zugegeben etwas dezenter als ihr Schwager. Die Modelmama hat sich ihre Haare nur ein wenig aufhellen lassen. Auf veröffentlicht sie jetzt einen kurzen Clip von den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" - und präsentiert stolz ihre neue Friese. "Mögt ihr mein neues blond", fragt sie ihre Follower.

Und wie! Ihre Anhänger sind hin und weg von dem neuen Look. "Ich liebe es", "Heidi, du bist so heiß", und "Das sieht so stylisch aus", lauten nur einige der vielen Komplimente unter dem Post.

Heidi Klum: Vagina-Skandal! Was jetzt rauskommt, ist richtig schlüpfrig

Das ist Heidis Haar-Geheimnis

Wie Heidi es schafft, dass ihre Haare trotz Blondierung so traumhaft aussehen? Das Model schwört auf Conditioner. "Ich lasse den immer lange im Haar und mache während er einwirkt alles andere unter der Dusche. Danach wasche ich ihn dann erst wieder heraus", verriet sie mal in einem Interview mit "Gala". Außerdem gönnt Heidi ihren Haaren ab und zu eine Pause vom ganzen Styling. "Wenn ich nicht arbeite, versuche ich nichts mit meinen Haaren zu machen. Ich trockne sie dann an der Luft oder mache sie mir in einen Dutt."

Die neue Frisur von Heidis Schwager Bill Kaulitz seht ihr im Video: