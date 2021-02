Heidi Klum: Haar-Hammer - Sie zeigt sich mit pinker Mähne

Via "Instagram" wagt Heidi nun ein Haar-Experiment. So teilt sie einen Schnappschuss von sich, auf dem ihre Frisur in einem knalligen Pink erstrahlt. Auf den ersten Eindruck konnte man fast annehmen, dass Heidi ihre Haare in der grellen Farbe gefärbt hat. Beim zweiten Blick wird jedoch schnell deutlich, dass es sich lediglich um einen "Instagram"-Filter handelt. Heidi scheint mit ihrer vorübergehenden Typveränderung allerdings sehr zufrieden zu sein, so strahlt sie glücklich in die Kamera. Doch nicht nur Heidis Haare sorgen bei ihren Fans für reichlich Aufsehen...