Heidi Klum: Heftige Vorwürfe! Er will nichts mehr von ihr wissen

Heidi wird heftig kritisiert

Sein Hauptvorwurf: Sexualisierung von Minderjährigen! "Heidi, ihr manipuliert eine gerade so volljährige Teenagerin dazu, sich vor euch auszuziehen. Sie sagt ganz klar, dass sie das nicht möchte (…), aber ihr baut so lange Druck auf, bis sie irgendwann resigniert und gebrochen ist", so Rezo, der seine Aussagen mit entsprechenden TV-Ausschnitten belegt. Aber auch Bodyshaming und Essstörungen durch "GNTM" lastet Rezo der Modelmama an, belegt unter anderem durch einen Bericht des Bundesfachverbandes für Essstörungen. Der Sender und Heidi würden "Menschen bewusst und aktiv seelische Schmerzen zufügen, um danach aus ihren Tränen Profit zu machen", so Rezo. Das ist krass! Und sicher nichts, was Heidi und die Macher der Sendung einfach ignorieren können – denn mittlerweile wurde das Video schon über drei Millionen Mal angesehen!

Da baut sich wohl eine ziemliche Front gegen Heidi auf, vor allem innerhalb ihrer Zielgruppe junger Mädchen … Hinzu kommt: Jetzt packen auch weitere ehemalige Kandidatinnen über ihre Erfahrungen bei "GNTM" aus! Lijana Kaggwa und Nathalie Volk werfen der Produktion und Heidi selbst Manipulation und Mobbing vor. "Heidi Klum macht Leben kaputt!", schrieb Nathalie unter anderem in einer Instagram-Story. Oder auch: "Die einzige Frau, die einen Psychologen braucht, ist Heidi!", woraufhin ihr der Sender Pro-Sieben prompt mit rechtlichen Schritten drohte … Puh, da braut sich was zusammen! Ob Heidi aus der Nummer wieder rauskommt? Diesmal reicht es vielleicht nicht, einfach locker auf der Diversity-Welle mitzuschwimmen. YouTuber Rezo stellt am Ende seines Clips jedenfalls schon jetzt die entscheidende Frage: "Wie kann diese Sendung und insbesondere Heidi Klum noch nicht gecancelt sein?"

