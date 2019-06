Heidi Klum: Heftiger Seitenhieb von Désirée Nick

Désirée Nick ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wenn ihr etwas nicht gefällt, spricht sie es offen an. Diese Woche hat es Heidi Klum und ihre neue TV-Show "Queen of Drags" erwischt.

Für ihre neue Show erntet schon jetzt ziemlich heftigen Gegenwind. Bei „Queen of Drags“ will die Jurorin an der Seite von und die beste Drag Queen Deutschlands finden. Das stößt nicht nur bekannten Drag- bitter auf, sondern auch Désirée Nick.

Im Interview mit „Bild“ lässt die 62-Jährige ihrem Ärger freien Lauf und fordert ein -Verbot für Heidi Klum. „Ich habe eine queere Seele. Heidi K. besitzt diese Kompetenz nicht!“

Désirée Nick ist wütend

Die Unterhaltungskünstlerin ist der Meinung, dass Heidi nicht für den Job geeignet ist. Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da. Mittlerweile wurde sogar schon eine Petition gegen die Model-Mama gestartet. „Eine Heidi Klum hat vom täglichen Kampf um die eigene Daseinsberechtigung null Ahnung. Was will die in einer Jury und zu einer Drag sagen oder an ihr beurteilen?“, feuert Nick.

Heidi selbst hat sich zu der Kritik an ihrer neuen Show bisher noch nicht geäußert.