Heidi Klum: Heimliche Liebesbotschaften an Vito Schnabel!

Schöner kann man nicht ins neue Jahr starten: Tiefenentspannt genoss Heidi Klum einen Traum-Urlaub auf der kleinen Insel Sumba im Indischen Ozean. Einer ihrer Schnappschüsse zeigt Muscheln und Steine in Herzform, die wie ein „V“ aussehen.

Heidi Klum: Der Liebes-Streit um Vito Schnabel eskaliert

Moment mal, etwa „V“ wie ihr Ex Vito Schnabel (31)? Immerhin ließ sich das Model während der Beziehung zum Kunsthändler seinen Anfangsbuchstaben auf den Ringfinger tätowieren. Im August 2017, vor der verkündeten Liebespause im September, hielt sie am Strand eine v-förmige Koralle, die einem Herz ähnelte, hoch. Im Oktober postete ER dann im Internet eine riesige Herzwolke. Einen Monat später wurde SIE beim Duschen gefilmt – mit einem gemalten Herz auf der beschlagenen Glasscheibe. Diese heimlichen Liebes-Botschaften können doch kein Zufall sein …

Heidi und Vito kommen sich offen wieder näher

Und tatsächlich – Heidi war nicht allein im Urlaub! Im Internet tauchten jetzt auch Bilder von Vito und deren Mutter Jacqueline (63) auf – sie waren ebenfalls im Paradies gestrandet.

Im abgeschirmten Luxus-Resort „Nihi Sumba“ spielte der Galerist Billard, angelte mit einem Hotelmitarbeiter. Ausgerechnet in derselben Anlage rekelte sich Heidi in einer Bade wanne und im Bett zu Musik („Dreams are my reality“, deutsch: Träume sind meine Realität). Liebes-Comeback! Alles auf Anfang! Tja, neues Jahr, neues Glück.