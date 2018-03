Heidi Klum: Heißes Duschvideo aufgetaucht!

Oh la la, da werden so einige Männerträume wahr! Auf ihrem Instagram-Account postet Topmodel Heidi Klum ein heißes Duschvideo - samt Kollegin Mel B.!

Heidi Klum und Mel B. unter der Dusche

Heidi Klum steht strahlend hinter der Sängerin und lässt das Wasser über ihren Körper prasseln. Doch wer jetzt an eingeseifte, nackte Körper denkt, der irrt! Heidi Klum und Mel B. sind komplett angezogen. Doch wieso stehen die beiden überhaupt angezogen unter der Dusche?

Die beiden Ladies waren bei den Kids' Coice Awards zu Gast. Und wer die Sendung kennt, weiß: Die Promis werden dort gerne mal mit ganz viel grünem Glibber vollgespritzt. So auch Heidi Klum und Mel B. Und um den Glibber loszuwerden ging es für die beiden eben erst einmal unter die Dusche.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mär 24, 2018 um 7:23 PDT

Heidi Klum zeigt sich gerne sexy und nackt

Doch wer jetzt enttäuscht ist, weil man Heidi Klum in dem kurzen Clip zu wenig Haut zeigt, der kann sich freuen. In vielen anderen Postings zeigt das schöne Model gerne und viel Haut. Sie will sich und ihren Körper eben nicht verstecken. Muss sie ja auch nicht...