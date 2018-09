Heidi Klum: Heißes Nacktfoto aufgetaucht!

Oh, là, là! "Germany's next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum präsentierte sich jetzt auf ihrem Instagram-Account komplett nackt.

Dass sich gerne freizügig zeigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch mit ihrem neuesten Post legte sie noch Schippe drauf! Auf dem Foto trägt sie kein Stückchen Stoff am Körper. In ihrer Hand hält sie ein Eis, das an ihrer Brust herunter tropft. "Jemand Eiscreme?", fragt sie ihre 5,1 Millionen Follower. Obwohl der Schnappschuss von einem etwas älteren Fotoshooting stammt, kriegen sich besonders die männlichen Anhänger gar nicht mehr ein. "Wow, was für ein heißes Foto!", "Du bist soooo hübsch" und "An dieser Eiscreme würde ich auch gerne mal lecken ;)", lauten die begeisterten Kommentare. Innerhalb von 14 Stunden gab's über 185.000 Likes.

Ob sie damit wohl ihrem zeigen will, was er vermisst? Der arbeitet mit Zwillingsbruder Bill nämlich gerade am neuen -Album in Berlin. 9 000 Kilometer von seiner Liebsten entfernt. Für Heidi ist die Trennung auf Zeit fast unerträglich. Erst kürzlich jammerte sie "Ich vermisse dich!" auf . Bei " " bezeichnete sie ihn als "die Liebe meines Lebens".