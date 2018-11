Heidi Klum: Endlich zeigt sie sich in ihrem Halloween-Kostüm!

ist bekannt für ihre legendären Halloween-Looks. Doch während die Model-Mama ihren Fans in den letzten Wochen via " " immer wieder Bilder ihrer vergangenen Kostüme präsentierte, war lange unbekannt, in wen sich Heidi dieses Jahr verwandeln wird - bis jetzt!

Heidi Klum: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Heidi Klum zeigt sich erstmals im Schauder-Look

In ihrem Instagram-Account lässt Heidi nun die Bombe platzen und zeigt ihren treuen Followers erstmals ihren diesjährigen Halloween-Look. Schon vor einigen Tagen hatten ihre Fans bereits die Möglichkeit, einen ersten Blick auf Heidis Kostüm zu erhaschen und gerieten dadurch mächtig ins Rätselfieber. Unter den Tipps war unter anderem auch, "Prinzessin Fiona" aus den "Shrek"-Filmen zu lesen. Und siehe da, Heidis Fans lagen damit goldrichtig. Die zeigt in einer Reihe von Clips ihre Transformation in das "grüne Monster". Doch damit nicht genug! Auch entschied sich für eine Verwandlung in "Shrek". Das dies von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Heidi Klum: Ihre Fans sind begeistert

Wie unter Heidis Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Halloween-Kostüm bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So ist zu lesen: "Hahaha die Überraschung ist euch aber gelungen, wie genial!" sowie "Ich habe es gewusst zu 100% wusste ich als was ihr geht! Etwas gruselig finde ich das schon." Es wird schnell deutlich: Heidi und Tom haben mit ihrer Verkleidung alles richtig gemacht!