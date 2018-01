Heidi Klum: Hochzeits-Sensation!

Heidi Klum braucht keine Liebesgöttin, sie ist selbst eine! Deshalb stellt die Model-Mutti Vito jetzt offenbar die finale Venus-Falle – manche hören schon Hochzeitsglocken...

Sie steht leichtfüßig auf einer Muschelschale“ – das beschreibt das Motiv, mit dem Heidi Klum (44) die 13. „GNTM“-Staffel (ab 8. Februar, ProSieben) bewirbt, sehr schön. Ist aber ein Text zu einem 500 Jahre alten Bild, der „Geburt der Venus“ von Botticelli. „Sie ist vollkommen selbstsicher … Eine Idealfigur, mit langem Hals und Gliedmaßen, einer blonden Haarfülle … üppigen Kurven …“ Jaja! Wir verstehen: Heidi verkörpert nicht nur Model-Qualitäten, sondern auch Venus, Göttin der Liebe, des erotischen Verlangens und der Schönheit.

Doch die Botschaft des Muschel-Motivs geht noch tiefer. Es „mag die Ankunft der Braut vor ihrem Ehebett symbolisieren“, so Kunstgeschichts-Professorin Jane C. Long aus Salem (USA), und habe die Aufgabe, „zum Vollziehen des Aktes“ zu erregen. Das wiederum diene dem Ziel der Fortpflanzung.

Denkt Heidi schon ans Heiraten?

Wie auch immer, Heidis von ihrem Lieblings-Fotografen Rankin gemachtes Venus-Bild ist eine ziemlich sexy Einladung, nicht nur zum Show-Gucken. Zwar hat Heidi gesagt, sie wolle kein drittes Mal heiraten, aber: Sie hält auf dem Foto auch noch eine ballgroße Perle hoch – Perlen gelten als Symbol für Reinheit und werden gern auf Brautkleider genäht. Das weiß nicht nur die Model-Moderatorin, sondern auch Kunst-Kurator und Malersohn Vito.

Will Heidi, die schon mit 19 einem Ex-Freund ein selbst gemaltes Nackt-Bild schenkte, ihren Wieder-Liebsten mit ihrem Kunstverstand beeindrucken? Sucht sie in Wahrheit nicht Germany’s next Topmodel, sondern Heidi’s next Top-Ehemann? „Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen“, erklärte einst Johann Wolfgang von Goethe. Vitos Familie jedenfalls hat Heidi verstanden. „Love you“, postet seine Schwester Lola (auch Malerin) auf Heidis Instagram, und seine Mutter schreibt geheimnisvolle Worte über Fruchtbarkeit. Wir warten jetzt auf Vitos Antwort...