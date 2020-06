Heidi Klum: Hört sie mit GNTM auf?

Manchmal kann das sehr eindimensional sein."

Klingt als wäre Heidi mittlerweile alles andere als begeistert von ihrem Job als Model-Mutti in der Pro-7-Show.

Pressesprecher Christoph Körfer versucht gegenüber der "Bild am Sonntag" zu beschwichtigen: "Es liegt in der Natur der Sendung, dass Heidi Klum in "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum" Models beurteilt. Das macht sie seit acht Jahren sehr erfolgreich. Unseren Zuschauern gefällt das."

Den Zuschauern vielleicht nur Heidi scheint langsam die Lust an der ewigen Model-Sucherei zu verlieren. Müssen wir uns nun etwa doch auf ein baldiges Ende der Sendung einstellen? Genug andere Jobs hat Heidi jedenfalls: Ob als Jurorin bei den Castingshows "America's Got Talent" und "Project Runway" oder demnächst als Gast-Darstellerin in der US-Serie "Parks and Recreation" - langweilig würde dem Topmodel so schnell nicht werden.