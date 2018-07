Heidi Klum: "Ich glaube, ich habe mich gerade verlobt?!?"

schwebt aktuell auf Wolke Sieben. Seit Wochen turtelt sie mit Star . Vor Kurzem wurde sogar gemunkelt, dass sich das verliebte Paar verlobt hat. Jetzt lässt Heidi Klum plötzlich die Bombe platzen!

Heidi Klum: Die Baby-News wurden endlich bestätigt!

Heidi Klum: Verlobt?

"Ich glaube, ich habe mich gerade verlobt", schreibt Heidi Klum bei . Und sie postet gleich noch ein Video dazu! Wie bitte? Bestätigt sie etwa die Hochzeits-News mit Freund Tom Kaulitz? Leider nein.

Zwar wird Heidi Klum ein Ring an den Finger gesteckt, doch bei dem Glücklichen handelt es sich um Schauspieler Ken Jeong. Und der Antrag ist natürlich auch nicht ernst gemeint. Er geht ganz showmäßig bei "America's Got Talent" auf die Knie. Die Hochzeitsglocken werden für das schöne Model also wohl nicht so schnell läuten...

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jul 17, 2018 um 8:06 PDT

Heidi Klum ist trotzdem glücklich

Das tut der jungen Liebe aber sicher keinen Abbruch! So glücklich wie mit Tom Kaulitz an ihrer Seite hat man Heidi Klum lange nicht mehr gesehen. Die beiden benehmen sich wie verliebte Teenager. Und vielleicht wird aus dem Paar in Zukunft sogar eine kleine Familie!

Heidi und Tom wuren nämlich kürzlich knutschend in einem Babyladen fotografiert. Logisch, dass da die Gerüchteküche fast überkocht und die Fans auf ein Baby spekulieren. Mit den vier Kindern des Topmodels Leni, Henry, Lou und Johan versteht sich der junge "Stiefpapa" jedenfalls schon prächtig....