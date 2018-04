Heidi Klum: Ihre Fans haben genug!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Model-Mama Heidi Klum. Obwohl es für Heidi momentan nicht besser laufen könnte -sie und Tom Kaulitz schweben frisch auf Wolke sieben- muss sich die Power-Blondine nun einer harten Kritik ihrer Fans stellen. Wie es scheint, haben einige genug von der Power-Frau...

Heidi Klum: Tom Kaulitz hat sie sitzengelassen

Heidi Klum: Ihre Fans sind genervt

Eigentlich hat Top-Model Heidi Klum aktuell allen Grund zur Freude. Mit ihrer Karriere ist sie -nach wie vor- auf der absoluten Überholspur und auch privat könnte es nicht besser für sie laufen. Erst vor einigen Wochen zeigte sich Heidi erstmals mit ihrer neuen Liebe Tom Kaulitz in der Öffentlichkeit. Doch jetzt die Wende! Wie es scheint, haben einige Fans genug von ihrem einstigen Idol. Dies wird vor allem auf Heidis privaten "Instagram"-Account deutlich...

Heidi Klum: Böse Anfeindungen durch ihre Fans

Auf ihrem "Instagram"-Account veröffentlichte Heidi ein Video, welches sie dabei zeigt, wie sie ausgelassen mit Superstar Meld B. vor der Kamera tanzt. Obwohl das Video ein echter gute Laune-Garant ist, scheinen dabei einige ihrer Followers genervt von der Model-Mama zu sein. So kommentieren sie: "Genau so echt wie ne gemachte Nase!" sowie "Grausam. Kindergarten". Warum sich ihre Fans so negativ zu Heidi äußern, ist nicht bekannt. Allerdings ist zu hoffen, dass sich das Model dies nicht allzu sehr zu Herzen nimmt...