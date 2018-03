Heidi Klum: Ihre Fans sind entsetzt!

Ohje, das ist definitiv ein herber Tiefschlag für Heidi Klum! Die Model-Mama ist bekannt für ihre offenherzigen Inszenierungen. Immer wieder präsentiert sie sich ihren Fans in heißen Looks. Verstecken muss sich Heidi dabei definitiv nicht. Allerdings scheinen mittlerweile einige Followers genug von Heidis "hotness"-Posts zu haben...

Heidi Klum: Nackt-Tanz!

Heidi Klum: Sexy Post bei "Instagram"

Erst kürzlich postete Heidi Klum einen heißen Clip bei "Instagram". Dabei ist die 44-jährige zu sehen, wie sie lediglich in einem knappen Höschen, BH und Overknees vor der Kamera tanz. Obwohl die Resonanz dafür anfänglich positiv war, machte sich nach einen Tagen Unmut unter ihren Fans bemerkbar...

Heidi Klum: Anfeindungen durch ihre Fans

Obwohl Heidi für ihren Clip anfänglich mit Komplimenten überschüttet wurde, muss sich die 44-Jährige nun einer Vielzahl von Anfeindungen ihrer Fans stellen. So schreiben sie: "Sie sieht so alt aus wie sie ist. Wirkt mittlerweile billig." sowie "Sie hat in den 90er Jahren in Unterwäsche gemodelt. So sollte man sie in Erinnerung behalten. Jetzt ist es nur noch peinlich. Alles hat seine Zeit. Meine Güte ihre Zeit ist vorbei." Böse Worte, von denen sich Heidi allerdings nicht entmutigen lassen sollte. Auch mit 44 ist ihre Figur immer noch in Top-Form!