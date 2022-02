Heidi Klum: Ihre Maske ist gefallen! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht!

Nichts Privates, die Fragen vorab – mehr Entgegenkommen hätte das Branchenportal "DWDL" nun wirklich nicht zeigen können, um Heidi zum Interview über die aktuelle Staffel von "Germany’s Next Topmodel" zu bitten. Entgegen der Gepflogenheiten des Hauses ließ man sich sogar darauf ein, die Antworten der Model-Mama schriftlich entgegenzunehmen. Die erklärte sich zunächst auch einverstanden – machte aber plötzlich einen Rückzieher: Die Fragestellungen seien ihr im Ganzen zu negativ. Vermutlich um dem Verdacht vorzubeugen, man hätte extrem indiskret nachgebohrt, machte das Magazin nun öffentlich, was es von Frau Klum wissen wollte. Zum Beispiel: "Jetzt, wo sich zeigt, dass es so gut ankommt: Bedauern Sie, 'GNTM' nicht schon früher diverser aufgestellt zu haben? Lange waren die Schönheitsideale in der Show ja sehr normativ." Die anderen Erkundigungen waren ähnlich trocken-sachlich. Eine Frau, die so lange im Geschäft ist wie Heidi, müsste eigentlich wissen, wie "negative" Fragen klingen – nämlich ganz anders.