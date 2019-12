Heidi Klum: Ihre Schuhe kosten nur 60 Euro!

Was für ein Hammer-Auftritt! war am vergangen Sonntag dabei zu sehen, wie sie die American Music in Los Angeles besuchte. Dabei stachen ihren Fans vor allem ihre Schuhe ins Auge...

Heidi Klum: Pikante Sex-Details mit Tom Kaulitz enthüllt!

Heidi Klum zog alle Blicke auf sich

Zu den American Music Awards in Los Angeles erschien Heidi Klum an der Seite ihres Ehemanns Tom in einem figurbetonten Mini-Kleid, welches mit dunkelblauen Federn verziert war. Heidi zog dabei nicht nur alle Blicke auf sich, sondern setzte auch ihre Figur perfekt in Szene. Aber nicht nur Heidis Kleid sorgte bei ihren Fans für ordentlich Aufsehen...

Heidis Schuhe sind ein Schnäppchen

Bei einem Blick auf Heidis Füße fällt auf, das Heidi zu ihrem Mini-Kleid ein Paar High Heels des Labels Steve Madden kombiniert. Die Schuhe sind auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite und auf dem Absatz mit ca. 2000 Strasssteinen besetzt. Wer jetzt jedoch denkt, dass Heidi dafür ein Vermögen hingeblättert hat, liegt falsch! Die Schuhe sind nämlich für knapp 60 Euro erhältlich! Wer also Heidis Red Carpet Look kopieren möchte, sollte schnell zuschlagen, bevor die Heels ausverkauft sind...

Hier bekommst du so ähnliche Schuhe:

