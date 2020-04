Heidi Klum: Im Glück! Sie kann es kaum erwarten!

Jetzt ist es raus! Via Instagram sorgt Heidi Klum nun bei ihren Fans für ordentlich Herzklopfen!

Heidi Klum macht es offiziell

In einem ihrer jüngsten -Posts sorgt Heidi nun bei ihren Anhängern für reichlich Euphorie. Der Grund: Heidi verrät, dass sie wieder für "America’s Got Talent" vor der Kamera stehen wird und in der Jury platznimmt. Obwohl im letzten Jahr noch darüber berichtet wurde, dass die Jury ausgewechselt werden soll, wird Heidi auch dieses Mal wieder mit von der Partie sein. So erklärt sie zu ihrem Post: "Wir sind zurück! AGT hat am 26. Mai Premiere und ich könnte nicht aufgeregter sein! Ich habe meine AGT-Familie vermisst." Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar!

Heidis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Ich bin so aufgeregt, weil du zu AGT zurückkehrst... Ich kann es kaum erwarten, deinen goldenen Summer zu sehen und deine Vorhersage, dass dein goldener Summer diesmal gewinnen wird!" sowie "Ich kann es kaum erwarten, deine Rückkehr zu sehen. Ich liebe dich, Heidi!!!" Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht...

