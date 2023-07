Heidi Klum in emotionaler Zerreißprobe: Neue Spannungen mit Papa Günther bringen sie an ihre Grenzen

Heidis Freude war riesig, als sie kürzlich die diesjährigen Gewinner der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" kürte. Doch ausgerechnet ihr Vater vermieste ihr die Stimmung und feuerte hemmungslos gegen das Castingformat und seine Tochter: Das Publikum aus Freunden und Familie der Teilnehmerinnen sei nicht hochkarätig genug, die prominenten Gäste – die Scorpions – und die Best Ager Models seien viel zu alt, ProSieben spare an Geld und Ideen für die Sendung. GNTM brauche einfach eine spektakulärere Show: "Im Moment ist das leider nicht mehr so", wettert der Rheinländer.