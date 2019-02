Heidi Klum & Tom Kaulitz: Insider packt aus! "Heidi ist schwanger"

Reddit this

Schon seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Bekommen und ihr Verlobter ein Baby? Jetzt spricht ihr gemeinsamer Freund Klartext. Er glaubt tatsächlich, dass Heidi wieder Mutter wird!

Wolfgang Joop ist sich sicher: Heidi ist schwanger!

Im Interview mit verplapperte sich der Designer gewaltig. Auf die Frage der Reporterin, ob Heidi schwanger ist, antwortete er: "Ich glaube ja!" Und er sagte sogar, von wem er diese Info hat: "Das hat mir Tom so gesagt!" Es wäre DIE Baby-Sensation des Jahres! Für Heidi wäre es bereits Kind Nummer 5, Tom würde zum ersten Mal Papa werden.

Heidi und Tom selber wollten sich bisher aber noch nicht zu den Baby-Gerüchten äußern. Bei " " gab sich Tom geheimnisvoll. Auf die Nachwuchs-Frage antwortete er nur: " Das sage ich dir nicht!" Und auch Heidi hüllt sich momentan ins Schweigen.

Wolfang Joop ist ein enger Vertrauter

Sagt Wolfgang Joop wirklich die Wahrheit? Gut möglich. Immerhin ist er sowohl mit den -Twins als auch mit Heidi gut befreundet. Er saß sogar schon neben ihr in der Jury von "Germany's next Topmodel". Auch in dieser Staffel hat ihn Heidi wieder als Gastjuror engagiert. Auch bei der geplanten Hochzeit wird er dabei sein: "Ich werde eingeladen werden. Ich bin ja ganz eng mit ihnen. Aber noch ist nichts verschickt."