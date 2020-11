Heidi Klum: Intimer Einblick hinter die "Germany's Next Topmodel"-Kulissen!

Via Instagram teilt Heidi nun erneut ein Bild, auf dem sie mit Tochter Leni und Mama Erna zu sehen ist. Dazu kommentiert das Topmodel: "Bring your Mom and Child to work Day two". Scheinbar greift nicht nur Leni ihrer Mama Heidi bei den Dreharbeiten unter die Arme, sondern auch Erna Klum steht ihrer berühmten Tochter mit Rat und Tat zur Seite! Ob Heidi in der nächsten Zeit wohl noch mehr Eindrücke dieser Art mit ihren Fans teilen wird? Wir können gespannt sein...