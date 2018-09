Seit dem Heidi und Tom die Liebes-Bombe platzen ließen, tauchen immer wieder Fotos der beiden auf, die intime Einblicke in ihr Privatleben geben. Ob süße Kuss-Fotos, romantische Bett-Selfies, oder Bilder von gemeinsamen Ausflügen: Heidi lässt ihrer Followers live an ihrem Liebes-Glück teilhaben. Einer ihrer neusten Schnappschüsse schlägt dabei jetzt jedoch alle Aufmerksamkeitsrekorde!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bizarre Liebes-Enthüllung!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Er ist ihr Traummann

Erst vor einigen Tagen berichtete Heidi, dass sie glaubt, in Tom den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Dass das Top-Model -trotz einiger Widersacher- voll und ganz hinter dieser Meinung steht, wird auch anhand einer Vielzahl von süßen Auftritten und niedlichen Fotos des Paares deutlich. Auch bei ihrem jüngsten Aufritt bei den zeigten sich Heidi und Tom romantisch und verschmust. Doch damit nicht genug! Aktuell sorgt vor allem ein Post-Heidi-Emmy-Schnappschuss bei den Fans für besonders viel Aufmerksamkeit...

Heidi Klum postet sexy Bild von Tom Kaulitz

Via Social Media versorgt Heidi ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Arbeits- und Privatleben. So auch jetzt! In ihrer " "-Story teilt Heidi ein Bild mit ihren Followers, bei dem der "Hotness"-Faktor absolut vorprogrammiert ist. Der Grund: Auf dem Bild ist zu sehen, wie sich nach den Emmys lasziv sein Hemd aufknöpft und seine langen Haare dabei sexy über seine Schulter fallen. Heißer geht wohl kaum! Auch Heidi scheinen dabei die Worte zu fehlen, so kommentiert sie das Bild lediglich mit drei Flammen-Emojis. Mir gibt's dazu aber auch wirklich nicht zu sagen…