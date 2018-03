Heidi Klum: Ist er ihre neue Liebe?

Oh, là, là, das sind definitiv heiße Nachrichten von Heidi Klum. Seit der Trennung von Vito Schnabel genießt Heidi ihr Single-Leben in vollen Zügen. Eine neue Beziehung schließt sie dabei trotzdem nicht aus. Umso schöner also, dass sie neusten Liebes-Nachrichten von Heidi einen neuen Mann in ihrem Leben bestätigen könnten. Hat ihre Liebes-Suche ein jähes Ende gefunden?

Eindeutiger Sieg für Heidi Klum!

Heidi Klum: Ist er der neue Mann in ihrem Leben?

Erst kürzlich sorgten Bilder von Heidi Klum und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz für reichlich Aufsehen in der Öffentlichkeit. Die beiden waren darauf zu sehen, wie sie gemeinsam in Los Angeles unterwegs waren. Nun soll Tom erneut dabei entdeckt wurden sein, wie er eine Wohnanlage in Los Angeles verließ, in der auch Model-Mama Heidi Klum wohnt. Wie "Radar Online" berichtet, kann dadurch eine Liebes-Beziehung zwischen Heidi und Tom definitiv nicht ausgeschlossen werden.

Das Alter sollte dabei jedenfalls kein Hindernis sein. Das Tom dabei 16 Jahre jünger als Heidi ist, sollte für die Model-Mama kein Problem sein. Schließlich lagen auch zwischen Heidi und ihrem Ex Vito knapp 13 Jahre Altersunterschied. Doch was ist überhaupt dran an den Liebes-Spekulationen zwischen Heidi und Tom?

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Shermine Shahrivar spricht Klartext

Wie Shermine Shahrivar gegenüber "Bild" berichtet, wünscht sie Heidi und Tom alles Gute. So verrät sie: "Heidi ist eine tolle und gestandene Frau, Tom ein cooler Junge. Ich wünsche den beiden alles Gute." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder." Kaum verwunderlich, dass alle Heidi- und Tom-Fans bei solchen Nachrichten hellhörig werden. Viele fragen sich: "Bestätigt Shermine dadurch eine Liebschaft zwischen dem Model und dem Tokio Hotel Star?" Da Shermine ebenfalls beruflich in Los Angeles unterwegs ist, könnte sie das nötige Insiderwissen dafür besitzen…

Was Heidi und Tom von den Gerüchten denken, ist allerdings noch nicht bekannt. Beide gaben dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...