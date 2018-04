Heidi Klum: Ist Tom Kaulitz ihr untreu?

Ob Heidi Klum ahnt, dass es Toyboy Tom Kaulitz nicht ganz ernst mit ihr meint?

Wildes Teenie-Geknutsche mit spitzen Lippen, hektischer Klammergriff – und das alles zufällig mitten am Tag vor knipsenden Fotografen? Nach Romantik schreit Heidi Klums Schmusestunde mit Neu-Lover Tom Kaulitz nicht...

Nachdem die Modelmutti kürzlich mit dem Tokio-Hotel-Hottie in Los Angeles gesichtet wurde, schlabbert sie den 16 Jahre jüngeren Musiker jetzt während einer Drehpause von „America’s Got Talent“ öffentlich ab und untermauert damit, dass zwischen den beiden mehr ist als nur eine flüchtige Party-Bekanntschaft. Aber kann man diese fast schon inszeniert wirkende Balkon-Szene wirklich ernst nehmen? Nicht nur, dass sie sich für ihre Kuschel-Einheit für alle sichtbar im Freien platzieren – auch Toms Zwillingsbruder Bill und einige von Heidis Kollegen stehen um das Pärchen herum. Innige Zweisamkeit entsteht da nicht – wohl aber eine neue Schlagzeile. „Und genau darum geht es Heidi“, ist sich ein Insider sicher.

Meint es Tom Kaulitz ernst mit Heidi?

Turteln für Titelseiten? Dass Heidi die Lovestory aktuell wohl selbst noch nicht ganz ernst nimmt, machte sie gerade in einem Videoclip deutlich, den sie ins Netz stellte: „Wenn ich einen Typen mit nach Hause nehmen will, geht dich das gar nichts an“, trällerte sie da. Und auch Tom scheint in Liebesdingen eher lässig zu sein: „Ich will mich nicht festlegen und so viel Spaß haben wie möglich. Es laufen da draußen einfach zu viele schöne Mädchen herum“, sagte er mal in einem Interview.

Heidi Klum: Das geht zwischen ihr und Tom Kaulitz

Vor allem eine hat es Tom laut eigener Aussage besonders angetan: „Ariana Grande. Die ist voll meine Abteilung.“ Zwischen der 24-jährigen Ariana und der 44-jährigen Heidi liegen optisch Welten – sie sind völlig andere Frauentypen. Und auch Tom und Heidi scheinen emotional noch Lichtjahre voneinander entfernt zu sein. Ob sie sich noch annähern, werden die nächsten Wochen zeigen...