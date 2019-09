Heidi Klum: Jaa, Familien-Jubel nach der Hochzeit!

Wenn der eigene Vater nicht zur Hochzeit kommt, stehen die Zeichen auf Sturm. Das offenbar ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen Heidi (46) und Günther Klum (74) wurde durch sein Fernbleiben jedenfalls nicht besser. Droht jetzt der endgültige Bruch? Laut "Closer"-Informationen: Nein. Im Gegenteil: Die Versöhnung steht kurz bevor. Ein Happy End, bei dem Heidis vier Kinder eine tragende Rolle spielen…

Papa Klum glänzte bei Heidis Trauung auf Capri durch Abwesenheit. Ganz bewusst, weil er von der Partner-Wahl seiner Tochter alles andere als begeistert ist? Denn seit die Kaulitz-Brüder in Heidis Leben traten, musste Günther ganz schön einstecken - und das, obwohl er es ist, dem Heidi den Großteil ihrer Karriere zu verdanken hat. Er handelte ihre Verträge aus, kümmerte sich um den Bürokram und um den beruflichen Werdegang ihrer „GNTM“-Kandidatinnen. Viele Jahre waren Vater und Tochter geschäftlich wie privat unzertrennlich. Ob auf roten Teppichen, im Familienurlaub oder am Set von „Germany’s Next Topmodel“ – Papa Klum durfte nicht fehlen. Im Tourbus schliefen die beiden sogar im selben Bett, wie Heidi auf dokumentierte. Doch dann der Bruch. Demonstrativ ließ er sich daheim in Deutschland einen Tag nach der Trauung mit einer Zeitung blicken, auf der deutlich die Schlagzeile zu lesen war: „Hat diese Ehe eine Chance?“

Nähern sich Heidi Klum und Günther wieder an?

Sein Groll ist verständlich, schließlich spielt er jetzt nicht mehr die erste Geige in Heidis Leben. Die Fronten sind verhärtet. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Vor allem der Enkel wegen! Denn für Heidis Kids wäre die Kontaktsperre zum Großvater auf Dauer nicht zu ertragen. Günther war immerhin bei Lenis (15) Geburt mit im Kreißsaal! Und auch für Lou (9), Henry (14) und Johan (12) ist Opa eine wichtige Bezugsperson, sie büffeln sogar seine Muttersprache, bis hin zur jüngsten Enkelin: „Die Lou hat jetzt gesagt: ‚Ich will auch Deutsch lernen‘“, so Vater Klum.

Und Leni postete sich kürzlich mit dem Insta-Status „Made in Germany“. Höchste Zeit also, das Zerwürfnis mit Heidi endlich aus der Welt zu schaffen. Zumal wirklich alles dafür spricht, dass Günther seine Tochter über alles liebt und es ihm das Herz brechen würde, wenn er keinen Kontakt mehr zu ihr und den Kids hätte. Eine Gelegenheit zur Versöhnung soll sich schon in Kürze ergeben – auf „Schloss Bensberg“ in Heidis Heimat Bergisch Gladbach. Tom hat sich den historischen Prachtbau, der ein Luxushotel und ein Sterne-Restaurant beherbergt, bereits vor einiger Zeit zusammen mit Bill angesehen. Im September ist im Hotel bereits ein Termin für eine „feierliche Privatveranstaltung“ geblockt. Die Location wäre nicht zufällig gewählt. Vor drei Jahren verriet Günther: „Ich komme gerne hier her, weil ich um die Ecke wohne.“ Bis zur Versöhnung ist es dann nur ein Katzensprung…

