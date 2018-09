Heidi Klum: Jetzt bestätigt sie offiziell das Aus!

Dieses Aus ist für viele Fans von ein riesen Schock! Doch es gibt kein zurück mehr - Sie selbst bestätigt die traurige ganz offiziell!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Also doch! Zauberhafte Nachrichten aus L.A.

Heidi Klum macht Schluss

16 Staffeln lang stand das Model für die beliebte Modeshow "Project Runway" vor der Kamera. Wie das Online-Portal "Just Jared", ist jetzt Schluss. Sie und auch ihr Kollege Tim Gunn verlassen die Sendung.

Heidi Klum selber bestätigt die traurige News. "Nach 16 unglaublichen Staffeln, sage ich ‘Auf Wiedersehen’ zu Project Runway, einer Show, die ich moderieren und mitkreiren durfte. Ich bin unglaulich stolz auf die Show und sie wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben", schreibt sie bei .

Heidi Klum macht weiter

2004 lief "Project Runway" zum ersten Mal in Amerika im . 2006 und 2007 wurde sie sogar für den Emmy nominiert. Heidi Klum war von Anfang an dabei. Doch wie heißt es so schön: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist.

Und Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie nicht längst auch einen neuen Plan hätte. "Ich bin so aufgeregt, dass meine Reise mit meinem treuen Freund und Kollegen, Tim Gunn, noch lange nicht vorbei ist. Wir werden zusammen für eine Amazon Show arbeiten und wir freuen uns allen zu zeigen, was wir als nächstes designen", freut sich die 45-Jährige.

Man draf gespannt sein....