Heidi Klum: Jetzt bricht Ehemann Tom sein Schweigen!

Seitdem Heidi und Tom gemeinsam durchs Leben gehen, verging kein Tag, an dem sie nicht in der Öffentlichkeit standen. So machten auch ziemlich schnell Gerüchte die Runde, dass die beiden deswegen in ihrer Ehe immer wieder aneinander geraten sollen. Für sie soll es teilweise sogar so anstrengend sein, dass die Nerven bei ihnen teilweise so blank liegen, dass ein Streit vorprogrammiert ist. Doch was ist dran an den Gerüchten?