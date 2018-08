Heidi Klum: Jetzt bricht sie auch noch mit dem Gesetz!

Oh je, was ist nur bei der Model-Mama los? In der letzten Zeit sorgt Heidi immer wieder mit ihren Auftritten für jede Menge Aufsehen. Meist wird ihr dabei, seit ihrem Beziehungs-Outing mit Tom Kaulitz vorgeworfen, dass sie sich nicht ihrem Alter entsprechend aufführen würde. Heidi muss sich dadurch oft einer Vielzahl von Anfeindungen ihrer Fans stellen. Doch damit nicht genug! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, hat Heidi mit Tom nun sogar gegen das Gesetz verstoßen - absolut kein gutes Mama-Vorbild...

Heidi Klum und Tom Kaulitz im Urlaub

Momentan befinden sich und noch im Urlaub in Italien. Immer wieder versorgt die Model-Mama ihre Fans dabei mit Urlaubs-Schnappschüssen, welche ihre Followers an Heidis Urlaubsvergnügen teilhaben lassen. So auch von einem Ausflug in "Grotta Azzurra" auf Capri. Heidi und Tom sind dabei zu sehen, wie sie verliebt in der weltberühmten Grotte schwimmen und romantische Küsse austauschen. Doch jetzt der Schock! Wie nun nämlich bekannt gegeben wurde, verstießen Heidi und Tom mit dieser Aktion gegen das Gesetz!

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Sie verstoßen gegen das Gesetz!

Wie ein italienischer Gesetztes-Vertreter gegenüber " " erklärt, sei es verboten, in der blauen Grotte zu schwimmen. Wenn Heidi und Tom dabei erwischt wurden wären, hätten sie mit einer Geldstrafe rechnen müssen - die beiden haben wohl nochmal Glück gehabt. Der Unmut ihrer Fans ist dafür allerdings umso größer. So ist unter Heidis Post zu lesen: "..und draußen warten derweil in der sengenden Hitze hunderte Leute in kleine Boote gepresst, um da kurz rein zu fahren.. schon schön sowas.. aber Spaß geht halt vor.." sowie "Die Geldstrafe bleibt ihr ja erspart! Von Respekt der Natur gegenüber hält sie wohl nicht viel. Find sowas schade." Ehrliche Worte, die eine klare Meinung zeigen. Was Heidi davon denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...