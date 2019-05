Am Donnerstagabend war es endlich soweit! kürte die Siegerin von "Germany's next Topmodel". Und dafür hatte sich die Modelmama so einiges einfallen lassen. Kandidatin Theresia heiratet ihren Verlobten Thomas live im . Mega- wie die Jonas Brothers, , und heizten dem Publikum ein. Und auch wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Doch der war von der ganzen Veranstaltung so gar nicht begeistert...

Thomas Gottschalk: "Das ist alles Kinderfasching hier"

Der 69-Jährige verpatzte dauernd seinen Einsatz, weil ihr die Proben lieber sausen ließ. U.a. zog er die Ringe für die Hochzeit viel zu früh aus seiner Tasche. So richtig ernstnehmen konnte er die Show wohl nicht. "Also für mich ist das ja heute alles Kinderfasching hier", kommentierte der Moderator trocken. Autsch! Zwar lächelte Heidi die Klatsche weg, doch froh war sie darüber sicherlich nicht...

Thomas Gottschalk war das Highlight des Abends

Doch die Netzgemeinde feierte Thomas für seinen Auftritt. "Thomas Gottschalk ist mein Held: Er ist scheinbar der einzige in der Halle, der genauso irritiert und angewidert von der ganzen Zeremonie ist wie wir und einfach nicht glauben kann, was da gerade passiert ist" und "Ich glaube ja Thomas Gottschalk bereut gerade ganz hart beim GNTM-Finale dabei zu sein", schrieben sie bei Twitter.