Heidi Klum: Jetzt greift sie bei GNTM zu drastischen Mitteln

Tja, wie es aussieht muss Model-Mama Heidi Klum (44) mittlerweile schon tief in die Styling-Trickkiste greifen, damit sie ihre Zuschauer halten kann. Und was hilft da besser als tolle Kleider? Richtig, gar keine Kleider. Diese Staffel strotzt nur so vor nackten Mädchen- und Männernkörpern. Mit Nacktheit geht es jetzt auch weiter. Aber die männlichen Zuschauer des ProSieben-Formats sollten sich nicht zu früh freuen - denn die Mädels sind neuerdings auf dem Kopf nackt...

GNTM 2018: So mies führt Heidi Klum ihr Curvy Model Sarah vor

Heidi Klum: Irre Ideen für GNTM 2018

Was ist da nur wieder los. Sicher haben viele Shootings anmutende Motive, unter Wasser, mit hübschen Kerlen oder in luftigen Höhen. Das Ergebnis: Super schöne Bilder von super schönen Mädchen. Aber der neue Clou der neuen Freundin von Tom Kaulitz (28) ist... eher, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Auf Instagram teastert unser schönstes blondes Exportgut bereits fleißig das heutige Shooting an. Die Reaktion? Verhalten, an manchen Stellen sogar ziemlich bissig. Um nur einen Kommentar zu nennen: "Das hat schon nix mehr mit Mode zu tun, sondern mit Fasching oder Halloween!", schreibt ein empörter Fan. Und recht hat sie. Denn das, was Heidi ihren Meeeedchen jetzt antut, geht auf keine Kuh...pardon, Kopfhaut!

Heute bekommen meine Mädchen Glatzen. #GNTM2018 Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Apr 19, 2018 um 8:37 PDT

Heidi Klum: GNTM 2018 - eine Lachnummer?

Mit Bildern wie diesen trägt GNTM (heute, 20.15 Uhr bei ProSieben) nicht unbedingt dazu bei, dass viele Mädchen mitmachen wollen. Heidi musste sogar Promitöchter anfragen, Natascha Ochsenknecht (53) brachte es auf den Punkt: "Heidi Klum, die fragt, glaube ich, mittlerweile alle [für GNTM] an. Da will ja keiner mehr freiwillig hin. Also von daher, denke ich, fragen die erst mal alle Reihen durch." Ein Schlag ins hübsche Gesicht des Topmodels! Ihr scheint das egal zu sein - den jungen Models nicht. Teilnehmerin Julianna sagt: „Das war mein Albtraum. Ich sehe aus wie ein Alien! Krass.“ Wo sie recht hat...