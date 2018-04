Heidi Klum: Jetzt holt sie Tom Kaulitz zu sich!

Es gibt kaum noch Zweifel daran, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar sind. Zwar haben die beiden das noch immer nicht bestätigt, aber die Bilder sind eindeutig – erst vor einigen Tagen postete die Modelmama das erste Knutsch-Foto mit ihrem Lover.

Nachdem Heidi Klum bei einem seiner Auftritte in Moskau dabei war, holt die Chef-Jurorin jetzt Tom Kaulitz offenbar ins Finale von „Germany’s next Topmodel“, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Tritt Tokio Hotel bei GNTM auf?

Heidi Klum soll schon Tage vor der Aufzeichnung eine ganze Etage im Hyatt-Hotel in Düsseldorf reserviert haben. Dort soll auch Tom Kaulitz ein Zimmer haben. Bisher hat „Tokio Hotel“ noch nicht offiziell bestätigt, dass sie beim GNTM-Finale dabei sein werden. Ein Auftritt von Tom Kaulitz bei GNTM wäre ein eindeutiger Liebesbeweis.

Schon seit Wochen wird spekuliert, was zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz läuft. Dass die beiden ein Paar sind, gilt mittlerweile als sicher – nachdem die beiden öffentlich auf einem Balkon knutschten, postete Heidi Klum nun auch das erste Kuss-Foto mit Tom Kaulitz. Die GNTM-Chefin soll außerdem auch noch ein Luxus-Anwesen in New York gekauft haben.