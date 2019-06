Heidi Klum: Jetzt holt sie zum Gegenschlag aus!

Gerade ist dabei zu beobachten, wie sie mit Tokio Hotel quer durch Europa reist und die Band auf ihrer Tour begleitet. Heidi teilt dabei immer wieder Schnappschuss, die Einblicke in den Tour-Alltag geben. Doch jetzt das Traurige...

Via teilt Heidi nun ein Foto mit ihren Followers, welches sie im Tourbus von zeigt. Heidi präsentiert sich dabei von ihrer verwegenen Seite. Mit Wuschel-Mähne guckt das Model lasziv in die Kamera. Dazu kommentiert sie: "Life on the Tokio Hotel Tourbus". Eigentlich ein absolut gelungener Schnappschuss. Einige ihrer Fans scheinen dies jedoch anders zu sehen. So ist in den Post-Kommentaren unter anderem zu lesen: "Oh Gott, denkt sie, sie ist 25?" Autsch! Für Heidi jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Heidi macht ihren Gefühlen Luft

Obwohl Heidi so gut wie nie Follower-Kommentare beantwortet, lässt sie sich diesmal nicht nehmen, einen Gegen-Post zurück zu pfeffern. So kontert sie: "Nein, hatte gerade Geburtstag und bin 46 Jahre ALT geworden. Aber sogar Menschen in meinem hohen ALTER leben auch noch." Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell bringt die Model-Mama nichts aus der Ruhe - zum Glück!