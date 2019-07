Reddit this

Seit Wochen wird immer wieder darüber spekuliert, ob sich Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits das Jawort gegeben haben. Die jüngste könnte nun die Antwort liefern...

Bill Kaulitz: Einsam und verlassen! Bitter, was jetzt herauskommt

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit in Los Angeles?

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass sich und an ihrem Jahrestag im Februar dieses Jahres das Jawort gegeben haben. Obwohl seine Fans in den letzten Tagen immer wieder mit Bildern vom dem Junggesellenabschied seines Bruders versorgte, nahmen die Spekulationen kein Ende, dass Tom und Heidi bereits verheiratet sind. Und auch die Fans des Paares sind sich sicher...

Heidis Fans lüften ihr Geheimnis

Wie via " " deutlich wird, ist die Community von Heidi felsenfest davon überzeugt, dass Heidi ihren Tom bereits geehelicht hat. So ist unter einem Post der zu lesen: "Schick, schick Frau Kaulitz." Offiziell bestätigt wurde dies von Heidi und Tom jedoch noch nicht. Wir können also weiterhin gespannt sein, wann sie die Hochzeitsbombe platzen lassen...

