Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

"Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht. Genauso, wie ich es liebe, wenn er mir etwas am Klavier oder auf der Gitarre vorspielt", erzählt Heidi Klum in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Am liebsten singen wir zusammen unter der Dusche zu ‚Into The Unknown‘", erzählt sie weiter. Sie liebt Musik über alles. "Egal, ob bei der Arbeit, wenn ich mich für eine Date Night fertig mache oder im Auto bin"; sagt sie.