Heidi Klum & Tom Kaulitz: Also doch! Zauberhafte Nachrichten aus L.A.

Was für eine Mega-Enthüllung! In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob und ein Baby erwarten würden. Auch ob die beiden bereits zusammengezogen sind, war stets ein meist diskutiertes Thema. Weder Heidi noch Tom gaben dazu ein Statement ab. Doch jetzt die Überraschung...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Herzklopfen! Jaa, sie wagen den großen Schritt!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Gemeinsames zu Hause und dann ein Baby?

Das Heidi Klum und Tom Kaulitz im absoluten Liebes-Glück sind, ist definitiv nicht Neues. Doch wie sieht eigentlich die gemeinsame Zukunftsplanung der beiden aus? In der Vergangenheit wurden immer wieder Stimmen laut, die über eine Schwangerschaft des Top-Models berichteten. Auch von einem Zusammenzug von Heidi und Tom war bereits die Rede. Doch was ist dran an den Gerüchten? Heidis Vater Günther Klum spricht nun Klartext...

Heidi Klum: Jetzt redet ihr Vater Klartext!

Wie Heidis Vater nun erklärt, sind Heidi und Tom weder zusammengezogen noch erwartet das Top-Model ein Baby. So verrät Günther gegenüber "Express": "Natürlich ist der Tom öfter da. Die wohnen beide in LA." Ebenfalls fügt er hinzu: "Aber eingezogen ist ja was ganz anderes. Das ist alles Gelaber. Aber das ist ja immer dasselbe. Das kennen wir doch." Und auch eine Schwangerschaft kann Günther eindeutig dementieren. So heißt es weiter: "Da ist so viel dran, wie an den Babygerüchten. Wie viele Male hat die Heidi von Vito ein Kind erwartet und wie viele Male jetzt vom Tom? Jedes Mal, wenn auch nur eine kleine Wölbung am Bauch festzustellen ist…" Ehrliche Worte, die der brodelnden Gerüchteküche nun endgültig den Gar ausmachen sollten...