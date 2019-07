Heidi Klum: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei und . Obwohl die beiden vor einiger Zeit verrieten, dass sie sich im August das Jawort geben wollen, machte kürzlich die Nachricht die Runde, dass die beiden bereits verheiratet sind. Doch jetzt die Überraschung...

Heidi Klum räumt indirekt mit Gerüchten auf

Via teilt Heidi nun ein Foto mit ihren Fans, welches sie beim Bräunen in Los Angeles zeigt. Heidi liefert mit dem Bild jedoch nicht nur einen Blick auf ihre Traumkurven, sondern räumt ebenfalls mit allen Hochzeits-Gerüchten auf. So erklärt sie zu dem Schnappschuss: "Ich arbeite an meiner Bräune und an der To-Do-Liste für die Hochzeit." Was für Jubel- ! Ihre Fans können sich also weiterhin auf eine Hochzeit von Heidi und Tom freuen. Das so eine Nachricht von ihrer Community somit nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!

Heidis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Heidi deutlich wird, hat sie mit ihrer Botschaft bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Ich kann es kaum abwarten, dein Hochzeitskleid zu sehen" sowie "Wir alle freuen uns so für dich. Ihr zwei seid so süß und liebevoll zusammen." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wann Heidi und Tom allerdings genau vor den Traualtar treten, ist nicht bekannt. Heidi gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab.

