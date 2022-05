Heidi Klum: Jetzt muss sie der bitteren Realität ins Auge blicken

Autsch! Das hört Heidi Klum gewiss nicht gerne. Der Agenturchef Marco Sinervo, der unter anderem Kate Upton entdeckt oder mit Chrissy Teigen zusammengearbeitet hat, äußert jetzt seine ehrliche Meinung zu den Heidis diesjährigen "Germany's Next Topmodel" Kandidatinnen. In diesem Jahr steht in Heidis Castingshow alles unter dem Motto "Diversity". Ihre Schützlinge entsprechen nicht mehr nur dem klassischen Modeltypen, der die Jahre davor Ausschlusskriterium bei der Auswahl ihrer Models war. Doch Marco Sinervo macht jetzt den bitteren Realitäts-Check und rechnet gegenüber "Bunte" hart mit den GNTM-Models ab: