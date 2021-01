Heidi Klum: Jetzt setzt sie alles aufs Spiel! Droht das "GNTM"-Aus?

Ende Oktober flogen Heidi und Tom per Privatjet für einen romantischen Tagestrip auf die italienische Insel Capri – und verzichteten anschließend erneut auf die empfohlene Quarantäne… Es scheint fast so, als würde sich Heidi überhaupt nicht an irgendwelche Vorschriften gebunden fühlen! Kontakte einschränken? Auf Treffen verzichten? Können ja die anderen… Das Model mit Wohnsitz in Los Angeles nutzte seinen Aufenthalt in Berlin lieber, um mal wieder mit Mama Erna Klum (74) zu kuscheln, mit TokioHotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (32) und dessen Frau zu plaudern und bei „Queen Of Drags“-Star Katy Bähm (28) und „Making The Cut“-Designerin Esther Perbandt (46) vorbeizuschauen. Das ist schlecht. Noch schlechter ist aber, dass Heidi offenbar auch die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz einigermaßen wurst sind: In Heidis Instagram Stories sieht man nicht nur sie selbst ständig ohne Maske und Mindestabstand herumlaufen, sondern auch Crew-Mitglieder und Gastjuroren wie Star-Fotografin Ellen von Unwerth.

Mit der 67-Jährigen ging Heidi sogar für einen launigen Schnappschuss auf Tuchfühlung! Risiken und Nebenwirkungen? Egal… Seit vergangener Woche laufen die Dreharbeiten nun wieder. „GNTM“-Sprecherin Tina Land erklärte dem Mediendienst „DWDL“: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir wieder drehen. Alle sind gesund.“ Doch das könnte sich schnell wieder ändern! Nicht zuletzt, weil Ober-Boss Heidi es mit den Regeln am Set beim Thema Sicherheit offenbar immer noch nicht so eng sieht. Dutzende von Menschen sind an der Produktion der Show beteiligt. Doch klar ist: Auch das beste Hygienekonzept kann sie nicht vor einer Infektion schützen, wenn selbst die Chefin sich nicht daran hält…