Heidi Klum: Jetzt setzt sie ihr Glück leichtfertig aufs Spiel

Die Saft-Kur schädigt die inneren Organe

Dabei ist diese extreme Form des Fastens alles andere als reinigend oder gesund. Ganz im Gegenteil! "Risiken wie eine hohe Nierenbelastung sind nicht auszuschließen. Auch geht ein hoher Anteil an Muskelmasse verloren, die man hinterher mühsam wieder aufbauen muss", so Ernährungsexpertin Dörte Wilke. Im Fall des It-Girls Peaches Geldof († 25) soll die Diät 2014 sogar zum Tod geführt haben.

"Extreme Schwankungen im Elektrolythaushalt können zu akutem Herzstillstand führen", sagte damals eine Sprecherin des britischen Diätetik-Verbands. Besonders bitter: Heidi zieht ihre ganze Familie mit in ihren Diät-Wahn hinein. Auch ihr junger Ehemann Tom Kaulitz und Model-Tochter Leni sollen schon in den gefährlichen "Genuss" gekommen sein. Wie kann Heidi nur so verantwortungslos sein?

