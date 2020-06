Heidi Klum: Jetzt verliert sie komplett die Nerven!

Solche Attacken dürften sich für Heidi, die ja seit einigen Jahren bei „Germany’s next Topmodel“ auch nach Plus-Size-Mädchen sucht, wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Überhaupt scheint sie gerade einen ziemlich schlechten Lauf zu haben, denn der Bodyshaming-Vorwurf ist nur eins von vielen Problemen, mit denen sie dieser Tage zu kämpfen hat. So nehmen ihr viele Tokio-Hotel-Fans noch immer richtig übel, dass sie Tom zum braven Muster-Ehemann gemacht hat – und seinen Zwillingsbruder Bill zum TV-Sternchen. Ihre Musik-Karriere? Auf einmal Nebensache!

Sogar Heidis am besten gemeinte Absichten scheinen momentan voll nach hinten loszugehen. So wollte sie anlässlich der weltweiten Proteste gegen Rassismus ihre Solidarität bekunden, nutzte für ein Instagram-Bild aber den Hashtag #alllivesmatter (alle Menschenleben zählen) statt #blacklivesmatter (schwarze Menschenleben zählen) – und trat damit gewaltig ins Fettnäpfchen. Man unterstellte ihr Ignoranz und unsensibles Verhalten, weil eben nicht das Leben aller Menschen bedroht sei und man mit der Aktion explizit auf die Diskriminierung von „People of Color“ aufmerksam machen wolle. Heidi passte ihren Post rasch an, versuchte mit einer weiteren netten Nachricht die Wogen zu glätten, doch ihre Einsicht kam zu spät. Ein weiterer heftiger Shitstorm fegte über ihren Account hinweg.