Heidi Klum: Juhu, jetzt ist es raus!

Es geht wieder looos! In Athen haben die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" begonnen. Auf Instagram versorgt uns Heidi Klum fast täglich mit neuen Schnappschüssen vom Set in Griechenland. Jetzt lüftet sie sie sogar das Geheimnis um den ersten Gastjuroren...

Auch interessant: