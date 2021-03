Heidi Klum: Sie macht es endlich offiziell - "Ich kann es kaum erwarten"

Auf Instagram verkündet die Modelmama, dass ihre Amazon Prime-Show "Making the Cut" in die nächste Runde geht. "Wir sind zurück mit der zweiten Staffel von 'Making the Cut'! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie endlich sehen könnt", freut sich Heidi auf Instagram. Dieses Mal sind mit Topmodel Winnie Harlow und Designer Jeremy Scott zwei neue Gesichter als Juroren dabei. Und auch Modeberater Tim Gunn ist natürlich wieder an Heidis Seite. Weitere Überraschungsgäste sind angekündigt. Das genaue Startdatum hat Amazon bisher noch nicht bekannt gegeben.