Heidi Klum: Jury-Hammer bei "GNTM"!

Wer kommt denn jetzt in die Jury von "Germany's next Topmodel"? Nachdem erst kürzlich verkündete, dass er die Show verlassen wird, brodelt die Gerüchteküche...

Thomas Hayo steigt bei GNTM aus!

Jury-Chaos bei „GNTM“

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt erfuhr, will Heidi ihren guten Freund Thomas Hayo zurück an den Jury-Tisch holen! Angeblich laufen sogar schon die Verhandlungen mit dem Sender. Es wäre DER -Hammer schlechthin! Stattdessen will Kollege seinen Job an den Nagel hängen. Eigentlich hatte der Sender ihm eine weitere Staffel versprochen. Doch jetzt heißt es aus Produktionskreisen, dass er wahrscheinlich nur als Gast-Juror dabei sein wird. Der Designer will sich wieder mehr auf seine konzentrieren.

Doch wer wird sein Nachfolger? Als möglicher Ersatz wird gerade Ex-Topmodel Nadja Auermann gehandelt. wünscht sich schon lange mehr Frauen-Power in der Jury, heißt es aus Produktionskreisen. Und das ist nicht die einzige Neuerung bei "GNTM"! Auch das Show-Konzept wird nochmal überarbeitet. Die Team-Battles unter den Juroren, die erst vor drei Jahren eingeführt wurden, sollen wieder abgeschafft werden.

Heidi sucht bereits neue Kandidatinnen

Übrigens ruft Heidi trotz Jury-Chaos wieder zum Casting auf. Ab sofort können sich die Nachwuchsmodel bewerben. "Hallo ihr Lieben, die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" steht an. Schickt ein Foto oder auch ein Video und vergesst den Hashtag nicht: #ichbinGNTM2019", verkündete die Modelmama vor zwei Wochen auf ihrem -Account.