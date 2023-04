Heidi Klum: Klatsche für die Modelmama! Tom stiehlt ihr die Show

Tom hat mit seinem Zwillingsbruder einen Mega-TV-Deal an Land gezogen. In der deutschen Version von Jimmy Fallons Quotenhit "That's my Jam" stellen sie das Musikwissen von Top-Promis wie Jan Delay, Michelle, Daniel Donskoy, Sasha und Alvaro Soler auf den Prüfstand. Obwohl die RTL+-Produktion erst am 12. Mai erscheint, sind die Leute schon jetzt Feuer und Flamme. In den sozialen Netzwerken häufen sich Kommentare wie "Es wird so lustig", "Wie geil ist das denn?!" und "Liebe die beiden. Freue mich sehr!" Worte, von denen Heidi momentan nur träumen kann. Sie hat wegen der ganzen Hassnachrichten sogar ihre Kommentarfunktion bei Instagram deaktiviert.