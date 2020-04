Heidi Klum: Knallharte Abrechnung! "GNTM"-Gewinnerin packt aus

Reddit this

Fiese Attacke gegen Heidi Klum! Vorjahresiegerin Simone Kowalski rechnet knallhart mit "Germany's next Topmodel" ab.

Was wurde eigentlich aus Simone Kowalski? Die "GNTM"-Gewinnerin glänzte in der letzten Zeit eher mit Abwesenheit als mit tollen Modeljobs. Doch jetzt ist die 22-Jährige zurück! Sie zog sich nicht nur für den " " aus, sondern zieht auch gewaltig über "GNTM" her...

Simone Kowalski packt über "GNTM" aus!

Die aktuelle Staffel verfolgt Simone nicht. "Ich kann es mir bis heute nicht anschauen", gibt sie im Interview mit dem "Playboy" zu. "Ich würde sagen, dass jede Zweite nicht in der Lage ist, mit dem Druck umzugehen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das durchgestanden habe. Ich finde nicht, dass das eine Produktion so zulassen sollte. Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich." Autsch, das hat gesessen!

Günther Klum meldet sich zu Wort

Was wohl Modelmama zu den Anschuldigungen sagt? Ihr Vater Günther weist alles zurück. "Simone hatte sehr viele Jahre die Möglichkeit, die Sendung 'GNTM' zu verfolgen. Sie wusste also, worauf sie sich einlässt. Der 'Playboy' wäre ohne ihre Teilnahme an der Sendung niemals auf sie aufmerksam geworden", rechtfertigt er sich gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Viele Models und auch andere Teilnehmerinnen von 'GNTM' haben anschließend eine eigene Karriere gemacht. Diese Karriere haben sie ausschließlich der Sendung zu verdanken. Das sollten sie nicht vergessen."

